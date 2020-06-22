Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Ленинградской области.

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

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