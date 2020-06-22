Происшествия
РИА НовостиВ Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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с чего всё началось
По данным СК, был произведен "один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина", в результате чего 32-летняя женщина получила ранение и позже была госпитализирована в тяжелом состоянии.Московский Комсомолец06:11
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Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Армия и оружие
Турция закупает дроны-камикадзе для борьбы против «Панцирей»
Дроны ориентированы, прежде всего, для тактики роя до двадцати единиц.
Evo-rus.com 06:35
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Технологии
Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Армия и оружие
В МИД Германии оценили ситуацию в Ливии
Нестабильность в Ливии "явно" приобретает региональное измерение, необходимо настоятельнее искать решение конфликта, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
РИА Новости 08:29
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Общество
Великобритания возобновила работу визовых центров в России
"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
РИА Новости 08:29
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Политика
В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
ТАСС 08:14
Общество
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.
Известия вчера в 23:15
Общество
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 05:48
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Общество
Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24
Общество
Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
Автоспорт
На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга
По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
Общество
Южная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05