с чего всё началось

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

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