Происшествия
REGNUMВ Ленинградской области зарезали диджея
«Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news. Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
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Видео: "Что ты за фигню ставишь?" Ди-джея в кафе Кировска зарезали за отказ сменить репертуар
47 новостейвчера в 12:26
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Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram
Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Здоровье
Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, обяжут проходить тест на наличие в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
Общество
Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Общество
Отмотать срок: непроданные продукты начнут отправлять на переработку
Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Авто
В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Армия и оружие
Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
Россия в период с 14 по 18 октября совершит наблюдательный полёт над Румынией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Культура
Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским
Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Футбол
Владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного Эдуарда Стрельцова и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Армия и оружие
Евросоюз может ввести оружейное эмбарго против Турции
Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.