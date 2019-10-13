Происшествия

REGNUMREGNUMВ Ленинградской области зарезали диджея

«Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news. Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
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Убийство диджея в Ленинградской области сняли на видео

Газета.Ru02:16

В кафе под Петербургом диджея убили за «неправильный» репертуар

Вести.Ruвчера в 21:18

В Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея

78.ruвчера в 08:42

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

РИА Новостивчера в 14:41

«Что за фигню ты ставишь?». Диджея из Ленобласти убили за музыку

Фонтанка.Рувчера в 13:23

Видео: "Что ты за фигню ставишь?" Ди-джея в кафе Кировска зарезали за отказ сменить репертуар

47 новостейвчера в 12:26

СМИ сообщили об убийстве диджея в Ленобласти из-за «неправильной» музыки

РБКвчера в 19:51
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Газета.Ru 03:05
Экономика

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram

Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Коммерсантъ вчера в 01:59
Здоровье

Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, обяжут проходить тест на наличие в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
Medical Note 11 октября в 02:29
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО

Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Говорит Москва 03:01
Политика

Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя

Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
Вести.Ru 02:45
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Общество

Отмотать срок: непроданные продукты начнут отправлять на переработку

Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.
Известия вчера в 17:01
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

Газета.Ru 01:39
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Авто

В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.
Автоновости дня 02:25
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Армия и оружие

Россия совершит наблюдательный полет над Румынией

Россия в период с 14 по 18 октября совершит наблюдательный полёт над Румынией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости вчера в 17:23
Культура

Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским

Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.
Рамблер 12 октября в 12:10
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Футбол

«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ

Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Шоу-бизнес

Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото

Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 вчера в 05:07
Футбол

Владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного Эдуарда Стрельцова и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Чемпионат 01:30
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Армия и оружие

Евросоюз может ввести оружейное эмбарго против Турции

Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.
News.ru 12 октября в 21:00
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