Экономика
АБНВ Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%
По данным аналитиков «Авито Недвижимость», земли под ИЖС по России подешевели в среднем на 3%, однако в Ленинградской области средняя стоимость выросла до 75 тысяч рублей за сотку (+9%). Так, регион занял 21-ое место по доступности участков под ИЖС.
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В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.РБК02:32
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В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения
Известия Татарстана03:48
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