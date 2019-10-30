В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.

с чего всё началось

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», земли под ИЖС по России подешевели в среднем на 3%, однако в Ленинградской области средняя стоимость выросла до 75 тысяч рублей за сотку (+9%). Так, регион занял 21-ое место по доступности участков под ИЖС.

В Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

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