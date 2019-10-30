Экономика

АБНАБНВ Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», земли под ИЖС по России подешевели в среднем на 3%, однако в Ленинградской области средняя стоимость выросла до 75 тысяч рублей за сотку (+9%). Так, регион занял 21-ое место по доступности участков под ИЖС.
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с чего всё началось

Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
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Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

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Земля на Дальнем Востоке подорожала после анонса ипотеки под 2%

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В Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

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В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения

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В Алтайском крае упали цены на землю промышленного назначения

Алтапресс03:54

Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Мойка7804:19
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Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.
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Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС

Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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Экономика

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Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
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Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
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Несколько дней назад сайт Wroom.ru сообщал о том, что в следующем году на российском рынке начнутся продажи рамного внедорожника Haval H5.
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Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
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Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
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В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

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