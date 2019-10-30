В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.

с чего всё началось

Цена промышленных участков не изменилась и составила 120 тысяч рублей (19 место из 26), стоимость участков сельхозназначения - 50 тысяч рублей за сотку (21 место в рейтинге). По России в среднем земля подорожала на 2,6% до 40,5 тысяч рублей за сотку.

На 9% выросли цены на землю под ИЖС в Ленобласти

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