с чего всё началось

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими. Тяжелые ранения получила женщина, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области. Стрелял дачник из поселка Мельниково.

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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