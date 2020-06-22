В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими. Тяжелые ранения получила женщина, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области. Стрелял дачник из поселка Мельниково.

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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