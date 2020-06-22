Происшествия
Российская газетаВ Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими. Тяжелые ранения получила женщина, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области. Стрелял дачник из поселка Мельниково.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество
Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет
Вести.Ru 06:12
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM вчера в 02:03
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Наука
NASA поддержало: ученый из США занялся поисками внеземного разума
Радио Комсомольская правда 11:58
Кино
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми
Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Политика
Россия и США обсудили продление договора по вооружениям
Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Lenta.ru 14:36
Культура
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:59
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Армия и оружие
Турция закупает дроны-камикадзе для борьбы против «Панцирей»
Дроны ориентированы, прежде всего, для тактики роя до двадцати единиц.
Evo-rus.com 06:35
Общество
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти
В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Чемпионат 14:40
Общество
В Свердловской области продлили меры по коронавирусу
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой 12:20
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
Microsoft объявила о закрытии Mixer и партнёрстве с Facebook
Microsoft совершенно неожиданно объявила о закрытии своего потокового сервиса Mixer — он прекратит работу уже 22 июля.
Игромания.ру 14:48
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34