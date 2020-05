Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.