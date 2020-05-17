Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери. Причиной стало несоблюдение в комплексах требований Роспотребнадзора, сообщает РБК.

В Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы

Общество Названы профессии, которые смогут работать удаленно после самоизоляции Удаленный формат работы для ряда профессий сможет применяться и после выхода из самоизоляции из-за пандемии коронвируса.

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. 64

Происшествия Двоих пьяных сахалинцев задержали пограничники у озера Буссе Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих людей при попытке въезда на охраняемый объект временного пограничного поста.

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,2K

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 10

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19. 61

Происшествия Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе краевого УМВД. 4

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 133

Общество В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. 351

Баскетбол Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке были проданы пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 41

Шоу-бизнес Марина Кравец показала редкое фото с мужем Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки. 1

Футбол Колосков: пример «Шальке» показал, как будут выглядеть команды РПЛ после возобновления чемпионата Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков попытался спрогнозировать, как длительная пауза из-за пандемии коронавируса скажется на готовности клубов РПЛ к возобновлению чемпионата.

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 285

Происшествия Посол Китая в Израиле найден мертвым Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа. 105

Общество 160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 91

Армия и оружие В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией. 22

Политика Российский юморист отказался говорить о Крыме Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV. 410

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,2K