Общество

Life.ruLife.ruВ Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы

Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери. Причиной стало несоблюдение в комплексах требований Роспотребнадзора, сообщает РБК.
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«МЕГА» потратила 5 млн на возвращение к работе ТЦ под Петербургом, которые закрыли спустя два дня. Бизнес надеется на «понятные условия»

Фонтанка.Ру12:33

Прокуратура начала проверку ТЦ «Мега» в Ленобласти после того, как магазины проработали сутки

КП - Санкт-Петербург11:17

В Ленобласти прокуратура проверяет соблюдение санитарных норм в ТЦ «Мега»

ТАССвчера в 17:37

Часть магазинов в ТЦ «Мега» снова открылась

Piter.tv08:24

«Мегу Парнас» и «Дыбенко» вновь закрыли

Маяк (г. Сосновый Бор)02:47

Шопинг в областных «Мегах» снова запрещен

47 новостейвчера в 18:05

Посещаемость ТРЦ «Мега» за два дня работы оказалась в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году

78.ru11:18
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Общество

Названы профессии, которые смогут работать удаленно после самоизоляции

Удаленный формат работы для ряда профессий сможет применяться и после выхода из самоизоляции из-за пандемии коронвируса.
РЕН ТВ 21:03
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
64
Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25
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Происшествия

Двоих пьяных сахалинцев задержали пограничники у озера Буссе

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих людей при попытке въезда на охраняемый объект временного пограничного поста.
АСТВ 22:12
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
7,2K
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
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Футбол

Старт чемпионата Испании намечен на 12 июня

Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее.
Спорт-Экспресс 23:09
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:02
61
Происшествия

Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали

Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Байкал-Daily 22:42
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
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Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч

За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке были проданы пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.
РЕН ТВ 17:14
Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
1
Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
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Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели 05:19
1
Происшествия

У амурчанки нашли нарезной карабин с прицелом и патроны

АСН24 21:34
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Футбол

Колосков: пример «Шальке» показал, как будут выглядеть команды РПЛ после возобновления чемпионата

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков попытался спрогнозировать, как длительная пауза из-за пандемии коронавируса скажется на готовности клубов РПЛ к возобновлению чемпионата.
RT на русском 07:40
Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
1
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
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Общество

160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом

Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 22:53
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Политика

Российский юморист отказался говорить о Крыме

Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Армия и оружие

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
96
Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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