Общество
REGNUMВ Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
ЕГЭ пройдет в 169 аудиториях, для его проведения будет привлечено 338 организаторов и 44 наблюдателя. Напомним, первый этап ЕГЭ в регионе прошел 3 июля: 1,5 тысячи школьников сдавали экзамен по географии, литературе и информатике.
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На ЕГЭ по русскому языку температуру измерили 4299 школьникам Ленобласти
Общая газета Ленинградской области05:23
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Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Энергетика
Saudi Aramco поднимает цены на нефть
Как отмечают эксперты, Saudi Aramco повысила отпускные экспортные цены на нефть всех своих сортов в Азии, поскольку глобальные сокращения поставок и оживление спроса поддерживают рынок нефти.
Российская газета 04:47
Общество
«Аэрофлот» заявил о планах восстановить перевозки на 50% в 2020 году
В случае получения разрешений на зарубежные полёты «Аэрофлот» может достичь уровня 2019 года по международным перевозкам к концу марта следующего года.
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Елена Малышева улетела в Нью-Йорк
Фото: Елена Малышева (@ malysheva.live) Теледокторша улетела в Нью-Йорк не просто так.
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Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса
Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.
Вести.Ru 06:09
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Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Технологии
«Ростелеком» расскажет о безопасности биометрических данных
По данным Ростелекома, в онлайн-марафоне «Ростелекома» #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы.
Северпост 05:01
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Здоровье
В Монголии выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму
В Монголии госпитализировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму.
Татар-информ 06:54
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
Транспорт
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
РБК 07:20
Общество
ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства в феврале 2015 года в Москве политика Бориса Немцова и запросил их копию у России.
РБК 06:58
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Армия и оружие
Sina: Индия раскается за отказ от совместного производства Ил-276
Фото: Wikipedia Авторы китайского портала Sina предположили, что Индия «раскается» за отказ от совместного производства Ил-276 с Россией.
ВладТайм 04:58
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реанимацию из-за травмы
Михаил Казаков, известный российским зрителям по роли пухляша Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», лежит с перебинтованными ногами в больнице.
Киноафиша России 05:38
Армия и оружие
«Украину ждет провал»: в Москве оценили подготовку Киева к войне
Вооруженное противостояние Киева Москве окончится поражением украинской армии.
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Футбол
Матич продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич заключил новое соглашение с клубом. 31-летний серб подписал контракт до июня 2023 года.
Sports.ru 06:12
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Наука
Российские ученые обнаружили новый физический эффект
Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец 05:04