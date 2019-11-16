Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Происшествие случилось во Всеволожском районе.
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с чего всё началось

Видео: «Летел над коттеджами и двигатель заглох». Очевидец рассказал, как падал частный самолёт под Мяглово

Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.
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Подробнее о событии

В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку

РБК07:46

Упал на забор. Появилось видео момента крушения частного самолёта в Ленобласти

Life.ru08:51

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленобласти

Телеканал 360°07:11

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС07:08

Аварийная посадка самолёта под Петербургом попала на видео. Им управлял опытный пилот

Фонтанка.Ру09:05

Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Пятый канал08:17

Хозяин участка под Мяглово, где упал самолёт: «Пилот обещал забор починить»

47 новостей09:08
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Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»

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О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
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Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

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СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
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Пуля в конверте: тренеру «Интера» Конте предоставят охрану

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте оказался в центре внимания после получения анонимного письма с угрозами в свой адрес.
Вести.Ru 01:55
Происшествия

Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
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Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Профиль вчера в 15:02
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

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Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
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Происшествия

Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней

Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
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Происшествия

Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
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Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.
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National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57

По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
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Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

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Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35 у России

Соединенные Штаты пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки у России истребителей Су-35.
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
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