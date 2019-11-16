Стали известны обстоятельства аварийной посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленинградской области. Пилот пытался избежать падения на жилые дома, рассказал с его слов очевидец.

с чего всё началось

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Происшествие случилось во Всеволожском районе.

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