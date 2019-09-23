Происшествия
РБКНа НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Российская газета 06:33
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Спорт
Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Происшествия
В Ленинградской области идут обыски по делу убитого ресторатора
В Ленинградской области сотрудники Следственного комитета приступили к обыскам по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.
Петербургский дневник 06:24
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Хоккей
Вратарь «Витязя» Ежов отразил 49 бросков из 51 в игре со СКА
Вратарь парировал 49 бросков из 51. За второй и третий периоды Ежов отразил в общей сложности 35 бросков.
Sports.ru вчера в 13:13
Политика
ВЭБ.РФ нанял экс-конгрессмена для лоббирования своих интересов в США
В рамках контракта Суини ежемесячно будет получать 62,5 тысяч долларов США в месяц; в обязанности экс-конгрессмена войдет оказание ВЭБ.РФ юридических услуг, а также проведение встреч с американскими чиновниками для обсуждения темы санкций.
Newvz.ru 04:15
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Политика
Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Политика
Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.
RT на русском 06:54
Общество
Синоптики отменили бабье лето в Москве
Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.
Газета.Ru 06:07
Кино
Константин Богомолов снимает сериал об «ангарском маньяке»
Муж светской львицы решил снять сериал об «ангарском маньяке», одном из самых жестоких преступников современной России.
Bimru.ru 20 сентября в 06:44
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Культура
Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске
Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
REGNUM 02:58
Космос
Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету
В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
SM News 20 сентября в 02:34
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
В Роскосмосе заявили, что расскажут NASA, почему в космическом корабле "Союз МС-09" появилось отверстие, сразу после завершения официального расследования, пишет "Интерфакс".
РЕН ТВ 05:53
Политика
Встреча глав России и Украины необходима, считает помощник Зеленского
Помощник главы украинского государства Андрей Ермак считает важным, чтобы личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк.
URA.Ru вчера в 21:59