Происшествия

9111.ru9111.ruВ Ленобласти людей лишали свободы под видом лечения

В Ленинградской области правоохранители освободили 50 пациентов реабилитационных центров, которых незаконно удерживали, а с их родственников вымогали деньги под видом лечения, пишет Российская газета. Уточняется, что среди них были даже подростки, страдающие алкоголизмом или наркоманией.
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