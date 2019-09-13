Происшествия
9111.ruВ Ленобласти людей лишали свободы под видом лечения
В Ленинградской области правоохранители освободили 50 пациентов реабилитационных центров, которых незаконно удерживали, а с их родственников вымогали деньги под видом лечения, пишет Российская газета. Уточняется, что среди них были даже подростки, страдающие алкоголизмом или наркоманией.
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Задержан руководитель реабилитационного центра, где незаконно удерживали пациентов
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