Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 17:26 — REGNUM Въезд и выезд из города Мурино, который расположен на территории Ленобласти у границы с Петербургом, закрывается на карантин. Об этом сообщил 30 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Город Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин

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