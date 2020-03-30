Коронавирус
REGNUMГород Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин
Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 17:26 — REGNUM Въезд и выезд из города Мурино, который расположен на территории Ленобласти у границы с Петербургом, закрывается на карантин. Об этом сообщил 30 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Наука
Изобрели замену тканей человеческого организма
Вообще-то ученые разрабатывали заменитель костей, но получили гибкий и чрезвычайно эластичный по свойствам материал, который можно сравнить с резиной.
Космос
Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС
Похоже, что космический корабль нового поколения, который Китай готовит к летным испытаниям этой весной, способен стыковаться с Международной космической станцией (МКС).
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Происшествия
В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
Происшествия
СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве
Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области.
Футбол
Асенсио восстановился от травмы колена
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио полностью восстановился от травмы крестообразной связки колена.
Гаджеты
В Huawei хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google
В недавнем интервью американскому изданию Wired глава Huawei заявил, что они хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус
Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.
Общество
В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции
Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Происшествия
В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Политика
Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом
Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Спорт
Губерниев назвал Анфису Резцову лютым позором российского спорта
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как собирается отреагировать на высказывания трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что она не соблюдает условия карантина из-за коронавируса.
Общество
«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции
Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
Жителей Подмосковья обязали не покидать дома
Речь идет о том, чтобы не покидать дома без необходимости.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Общество
Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Футбол
Малком стал лучшим игроком «Зенита» в марте
Полузащитник «Зенита» Малком стал лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. 23-летний бразилец получает награду G-Drive.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Общество
Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
Здоровье
Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Общество
Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.