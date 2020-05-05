Коронавирус
АиФ Санкт-ПетербургВ Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах
Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
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Готовится постановление о введении масочного режима для семи районов Ленинградской области
Общая газета Ленинградской области09:27
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Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Кино
СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands
По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Наука
В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
Космос
Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде
Газета DAILY вчера в 13:00
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 13:55
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Футбол
Cанчес раскритиковал игру Бензема за «Реал»
Бывший нападающий Уго Санчес раскритиковал игру французского форварда Карима Бензема за мадридский "Реал".
Газета.Ru 18:51
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Авто
Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров
«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
Motor вчера в 08:57
Игры
Игра Call of Duty взломана через 4 дня после выхода
30 апреля на Blizzard.com появилась обновленная версия «Call of Duty: Modern Warfare 2». Однако, спустя всего 4 дня, хакер EXTERN взломал игру.
Srnsk 04:05
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Армия и оружие
ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:28
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Политика
В США готовятся расформировать группу по борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 6 мая 2020, 00:21 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время расформировать группу по борьбе с коронавирусом нового типа, которую возглавляет вице-президент страны Майк Пенс, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 17:21
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Британия и США начнут переговоры о свободной торговле
Британское правительство не имело право начать переговоры по новым торговым соглашениям, пока государство входило в состав Евросоюза.
ГЛАС.RU вчера в 10:34
Единоборства
Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи
Чемпионат 06:02
Авто
Автомобилисты нашли замену Land Cruiser Prado — Haval H9
Одним из вариантов замены японского внедорожника может стать китайская модель Haval H9.
Car.ru вчера в 05:18
Финансы
Силуанов рассказал о налоговом стимуле для активности предпринимателей
«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента, на сколько реалистично снизить налоги для поддержки экономики.
Известия 18:14
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43