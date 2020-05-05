Коронавирус

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургВ Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах

Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

РИА Новости09:40

Стало известно, какие районы Ленобласти лидируют по количеству выздоровлений от COVID-19

Ivbg.ru12:00

В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах

ТАСС10:02

Опубликован перечень районов и населенных пунктов в Ленобласти, в которых с 8 мая введут масочный режим

Online47.ru15:32

В ряде районов Ленобласти вводится обязательный масочный режим - заявил Дрозденко, завершив самоизоляцию

47 новостей08:43

Готовится постановление о введении масочного режима для семи районов Ленинградской области

Общая газета Ленинградской области09:27

В Ленобласти жителей семи районов обязали носить маски

ЛОТ09:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Игры

Игры от Microsoft для Xbox Series X представят в июле

Live24 13:58
2
Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
35
Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
41
Кино

СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands

По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
539
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
433
Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
40
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
459
Космос

Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде

Газета DAILY вчера в 13:00
4
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 13:55
Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
69
Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
143
Футбол

Cанчес раскритиковал игру Бензема за «Реал»

Бывший нападающий Уго Санчес раскритиковал игру французского форварда Карима Бензема за мадридский "Реал".
Газета.Ru 18:51
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
12
Авто

Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров

«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
Motor вчера в 08:57
Игры

Игра Call of Duty взломана через 4 дня после выхода

30 апреля на Blizzard.com появилась обновленная версия «Call of Duty: Modern Warfare 2». Однако, спустя всего 4 дня, хакер EXTERN взломал игру.
Srnsk 04:05
14
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
211
Армия и оружие

ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:28
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
13
Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
1,8K
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
1,6K
Политика

В США готовятся расформировать группу по борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 6 мая 2020, 00:21 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время расформировать группу по борьбе с коронавирусом нового типа, которую возглавляет вице-президент страны Майк Пенс, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 17:21
2
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
1K
Политика

Британия и США начнут переговоры о свободной торговле

Британское правительство не имело право начать переговоры по новым торговым соглашениям, пока государство входило в состав Евросоюза.
ГЛАС.RU вчера в 10:34
Единоборства

Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Чемпионат 06:02
7
Авто

Автомобилисты нашли замену Land Cruiser Prado — Haval H9

Одним из вариантов замены японского внедорожника может стать китайская модель Haval H9.
Car.ru вчера в 05:18
3
Финансы

Силуанов рассказал о налоговом стимуле для активности предпринимателей

«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента, на сколько реалистично снизить налоги для поддержки экономики.
Известия 18:14
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
502
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное