Общество
Телеканал 360°В Ленобласти ограничена работа крупных торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м. будут закрыты в районах, входящих в первую и вторую зоны», — сказано в сообщении регионального правительства. Данное решение было вынесено на основании предписания Роспотребнадзора, отмечено в заявлении.
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«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.RT на русскомвчера в 18:45
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В Ленобласти закрыли крупные торговые центры, которые ранее возобновили работу
Коммерсантъвчера в 18:46
В Ленобласти ограничена работа торговых центров площадью свыше 25 тысяч квадратных метров
Online47.ruвчера в 18:50
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Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Экономика
Зампред ЗакСа Дроздов рассказал о мерах поддержки бизнеса в Петербурге
Все принимаемые федеральным правительством меры поддержки бизнеса должны оперативно прорабатываться на уровне города, чтобы петербургские предприниматели могли воспользоваться необходимой помощью уже сейчас, рассказал корреспонденту «НьюИнформ» заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.
NewInform 14 мая в 08:03
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Армия и оружие
В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Газета.Ru вчера в 20:23
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ 15 мая в 05:46
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Evo-rus.com вчера в 17:01
Технологии
Скандалы, интриги, расследования: Microsoft начала раскрывать секреты следующей версии Windows 10
Обновление Windows 10 May 2020 Update приносит новые функции и изменённый интерфейс в голосовой помощник Cortana, улучшения в «Поиске» Windows и подсистеме Linux, а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.
iXBT.com вчера в 23:39
Общество
В Красноярском крае в вахтовом поселке развернули полевой госпиталь
В Северо-Енисейском районе Красноярского края на Олимпиадинском месторождении развернули полевой госпиталь на лечения заразившихся коронавирусом, - сообщили в региональном правительстве.
АиФ Красноярск вчера в 07:31
Общество
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 600
За сутки выявили 75 новых больных Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на утро 17 мая составило 601.
Байкал-Daily 00:53
Музыка
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 00:23
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Футбол
Исак: «Для меня честь, что мной интересуется „Барселона“»
Нападающий "Реал Сосьедада" Александер Исак прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Барселона".Я мало знаю об этом.
Soccer.ru 01:32
Общество
В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для того, чтобы окончательно оценить смертность от коронавируса, необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.
RT на русском 00:18
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Армия и оружие
Черноморский флот укрепят новыми кораблями
Известно, что в 2020 году в боевой состав ЧФ войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе корвет «Ретивый», вооруженный ракетным комплексом «Уран».
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Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса
Известия вчера в 22:20
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Шальке»
«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Шальке» Озану Кабаку.
Евро-футбол.ру вчера в 11:01
Политика
Китай наложит санкции на Apple и Cisco в ответ на меры против Huawei
КНР наложит ряд санкций на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco в ответ на намерения США заблокировать поставки полупроводников от мировых производителей микросхем китайской корпорации Huawei.
Life.ru 15 мая в 13:51
Авто
GM разрабатывает 6,2-литровый компрессорный мотор V8
Goroday.ru вчера в 08:03
Общество
В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран
Напомним, что авиакомпании ужесточили проверку фактических адресов проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа.
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес
Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова
Астролог Василиса Володина высказалась по поводу развода певца Эмина Агаларова и его некогда любимой жены Алены Гавриловой.
Пятый канал 15 мая в 13:29