с чего всё началось

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м. будут закрыты в районах, входящих в первую и вторую зоны», — сказано в сообщении регионального правительства. Данное решение было вынесено на основании предписания Роспотребнадзора, отмечено в заявлении.

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