Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Отмечается, что данное решение вынесено на основании предписания Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится
 в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском18:45

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В Ленобласти закрыли крупные торговые центры, которые ранее возобновили работу

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В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом

По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
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