с чего всё началось

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Отмечается, что данное решение вынесено на основании предписания Роспотребнадзора.

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