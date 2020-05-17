Коронавирус
RT на русскомВ Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Отмечается, что данное решение вынесено на основании предписания Роспотребнадзора.
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«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.RT на русском18:45
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По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15
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Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
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Газета.Ru 10:45