Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Ленобласти госпитализировали детей из семьи с оружейным арсеналом

Восемь детей, которые проживали в поселке Химози под Гатчиной, в доме, где хранились десятки единиц оружия, доставлены в больницу. Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти.
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Медики сообщили о состоянии детей из дома под Гатчиной

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Изъятые из семьи под Гатчиной дети госпитализированы в состоянии стресса

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
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