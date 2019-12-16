Происшествия
Российская газетаВ Ленобласти госпитализировали детей из семьи с оружейным арсеналом
Восемь детей, которые проживали в поселке Химози под Гатчиной, в доме, где хранились десятки единиц оружия, доставлены в больницу. Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти.
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Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
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