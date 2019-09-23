Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф». Ранее в Саудовской Аравии произошёл пожар на нефтяных объектах компании Saudi Aramco. Причиной возгорания стали атаки беспилотников.
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