В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Помимо этого возобновят работу библиотеки и театры.

В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам

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