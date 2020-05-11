Общество

РБКРБКВ Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам

В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Помимо этого возобновят работу библиотеки и театры.
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В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

ТАСС15:06

В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

Газета.Ru15:26

В Ленинградской области 12 мая откроются музеи

РИА Новости15:15

В ряде районов Ленобласти возобновят работу соцучреждения

Online47.ru20:06

В Ленобласти масочный режим соблюдается наполовину

НТВ10:15

Стало известно, какие организации в Ленобласти могут возобновить работу с 12 мая

Peterburg2.ru08:22

Где теперь можно стричься и покупать одежду в Ленобласти с 12 мая

47 новостей08:00
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Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
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Общество

Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей

Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК 12:57
Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

RT на русском 04:48
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия 17:38
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
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Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
Общество

В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски

Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:46
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
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Политика

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
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Общество

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости 20:20
1
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
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Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
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Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
873
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Игры

AMD пополнила набор FidelityFX сразу четырьмя технологиями для улучшения изображения

В прошлом году компания AMD заявила, что технология улучшения изображения Contrast Adaptive Sharpening станет первой в составе Open-Source набора технологий FidelityFX.
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
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Шоу-бизнес

Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников

Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Mockva.ru 20:43
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Здоровье

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
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Общество

Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе

Американская компания Twitter с понедельника, 11 мая, начала помечать опубликованные в социальной сети сообщения, содержащие недостоверную или спорную информацию о новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 18:47
Происшествия

В Бурятии пассажир «Паджеро» погиб после столкновения машины с деревом

34-летний пассажир автомобиля «Митсубиши Паджеро» погиб в ДТП, которое произошло вчера днем, 11 мая, в Кабанском районе Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:32
Футбол

Бывший игрок «Ливерпуля» Ламберт: то, как тренировался Балотелли – это позор

Воспитанник «Ливерпуля» Рики Ламберт, выступавший в составе «мерсисайдцев» в сезоне-2014/2015, поделился мнением о бывшем одноклубнике — Марио Балотелли.
Чемпионат 19:12
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
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Общество

Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

По неофициальным данным, 11 мая после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалёв.
МедиаРязань 04:37
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Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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