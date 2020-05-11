Общество

ТАССТАССВ Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
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В ряде районов Ленобласти возобновят работу соцучреждения

Online47.ru20:06

В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

Газета.Ru15:26

Стало известно, какие организации в Ленобласти могут возобновить работу с 12 мая

Peterburg2.ru08:22

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

ТАСС15:06

В Ленобласти масочный режим соблюдается наполовину

НТВ10:15

В Ленинградской области 12 мая откроются музеи

РИА Новости15:15

Где теперь можно стричься и покупать одежду в Ленобласти с 12 мая

47 новостей08:00
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Москва, 12 мая 2020, 01:16 — REGNUM Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России, опубликованном 11 мая на официальном сайте ведомства.
REGNUM 18:16
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Происшествия

12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске

39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
Происшествия

В Приморье группа преступников неоднократно похищала мужчину ради денег

В Приморье задержаны участники ранее организованной группы, в которой состояли ранее судимые жители села Вольно-Надеждинское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Владивосток-Новости 19:44
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Технологии

В интерфейсе Thunderbolt обнаружены уязвимости

Исследователь компьютерной безопасности Бьёрн Руйтенберг (Björn Ruytenberg), работающий в техническом университете Эйндховена, рассказал об уязвимостях, обнаруженных в компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt.
iXBT.com 08:01
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Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
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Здоровье

Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо.
EastRussia вчера в 08:14
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Наука

Ученые разработали ИИ, который способен диагностировать COVID-19 без тестов

Ученые Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE сумели разработать искусственный интеллект, способный диагностировать коронавирус без тестов.
АБН 19:27
Экономика

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
796
Экономика

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Шоу-бизнес

Орбакайте поделилась редким фото младшего сына

Певица пожаловалась, что не может увидеть Дэни в его день рождения. Сегодня младшему сыну Кристины Орбакайте, Денни, исполнилось 22 года.
7Дней.ру вчера в 03:57
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Общество

Регионы получили рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Гарант 09 мая в 04:47
1K
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку

РИА Новости 05:20
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
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Общество

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
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Здоровье

Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса

Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49
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Здоровье

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Политика

Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен.
Чемпионат 09:12
74
Общество

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:35
54
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
17
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Гаджеты

Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц

Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
NewInform 08:13
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