В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

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