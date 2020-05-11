Общество
Газета.RuВ Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая
В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
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Стало известно, какие организации в Ленобласти могут возобновить работу с 12 мая
Peterburg2.ruвчера в 08:22
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
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Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ
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Ореанда-Новости вчера в 10:04
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Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
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Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Омской области
Сегодня, 12 мая, минздрав Омской области сообщил о смерти ещё одного пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.
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Екатеринбург, 12 мая 2020, 07:56 — REGNUM В Свердловской области текущая неделя может оказаться решающей в вопросе продления режима самоизоляции и других ограничительных мер.
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Общество
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Происшествия
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"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
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Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
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Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице
Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС вчера в 13:54
Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия вчера в 20:40
Общество
Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:17
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
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ТАСС вчера в 23:41
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам сегодня
Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к гражданам страны.
Знамя 31 вчера в 07:15
Общество
254 человека остаются на лечении от коронавируса в Забайкалье
Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска.
Забайкальский рабочий вчера в 22:29
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
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РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
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В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38