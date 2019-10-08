Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.
Известия07 октября в 17:01

Подробнее о событии

Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБКвчера в 06:38

В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемерова07 октября в 03:29

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ruвчера в 02:32

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°07 октября в 22:18

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

Известия07 октября в 18:10

Эксперты: российский рынок «вторички» достиг баланса спроса и предложения

РИА Новости07 октября в 04:56

Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

Комсомольская правдавчера в 05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Политика

Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Lenta.ru 07:16
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия вчера в 07:09
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

Известия 07:15
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv вчера в 04:17
Игры

Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз

Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
Cyber.sports.ru вчера в 10:29
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Здоровье

Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка

Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 07 октября в 10:50
Происшествия

В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Игры

Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Культура

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Музыка

Лигалайз рассказал о современной России в новом клипе «Застой 2.0»

Что еще известно: Композиция «Застой 2.0» входит в новый альбом Лигалайз под названием «Ali», который посвящен новой эпохе застоя в современной России, отмечает «Медуза».
Snob.ru 07:28
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Здоровье

В ПривЖД подтвердили отсутствие пандуса в ершовской больнице

FreeNews-Volga 05:53
Политика

В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»

Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Российская газета 08:25
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 до конца октября участвует в выгодной акции

До конца октября текущего года у российских покупателей есть возможность приобрести китайский кроссовер Chery Tiggo 7 по выгодной цене.
Car.ru 00:29
Происшествия

Детский лагерь для сирот украли под Томском

Телеканал 360° 08:29
Футбол

Пике: «Ни разу не надевал футболку „Реала“, у меня на нее аллергия»

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что ни разу не надевал футболку извечного противника сине-гранатовых мадридского "Реала".
Soccer.ru 05:55
Происшествия

Пассажир приземлившегося в Омске самолета скончался

Krasnoyarskmedia.ru 03:56
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Армия и оружие

В ДНР сообщили о срыве разведения сил в Петровском

ТК Звезда 07:48
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Интерфакс 05:50
Политика

Киев не согласился на продление транзитного контракта на год

Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.
RT на русском 08:00
Политика

Кремль не увидел политики в приговорах по акциям протеста в Москве

В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных против участников несанкционированных акций протеста, которые прошли летом в Москве.
РБК 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное