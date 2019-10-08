Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось
За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.Известия07 октября в 17:01
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