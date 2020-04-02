Вчера тест подтвердился у шестерых. В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.

Здоровье Врач рассказал, чем лучше обрабатывать поверхности от вирусов Поверхности дома и на рабочем месте можно обработать крепким алкоголем, если нет специального антисептика, но эффективность действия на вирус будет ниже, сообщил РИА Новости главный врач-инфекционист центрального административного округа города Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

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Фигурное катание Евгения Медведева переехала из Канады в Японию Поскольку Канада планирует ужесточить карантин и закрывать границы, то Медведева вместе со своими тренерами решила перебраться в Японию заранее.

Экономика Fitch и Bank of America ухудшили прогнозы по глобальному ВВП Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и один из крупнейших банков США Bank of America ухудшили свои прогнозы относительно динамики глобального ВВП в текущем году.

Общество Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.