Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Вчера тест подтвердился у шестерых. В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Снова Мурино: в Ленобласти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Мойка7804:23

Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 2 апреля

Ivbg.ru03:54

Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на сегодня

ЛОТ04:09

В Ленобласти за сутки прибавилось 11 диагнозов коронавируса

Маяк (г. Сосновый Бор)04:08

Стали известны подробности о заболевших коронавирусом в Ленобласти

Online47.ru04:00

Новые случаи коронавируса в Ленобласти обнаружены в крупных поселениях

REGNUM04:21

За сутки в России появились 771 заболевших коронавирусом, 11 из них - в Ленобласти

Общая газета Ленинградской области03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Футбол

В ФНЛ заявили, что футбольный сезон в России необходимо доиграть

По словам Ефремова, ФНЛ разделяет позицию Российского футбольного союза (РФС) о необходимости в полном объёме доиграть сезон.
REGNUM 08:40
Общество

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Здоровье

В России родился первый ребенок с коронавирусом

ТВ Центр 03:57
Общество

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва 05:52
Общество

Сроки рассмотрения заявления на маткапитал сократят в три раза

Срок рассмотрения заявлений на получение материнского капитала сократится в три раза: с одного месяца до десяти дней.
Наша версия 08:17
Здоровье

Врач рассказал, чем лучше обрабатывать поверхности от вирусов

Поверхности дома и на рабочем месте можно обработать крепким алкоголем, если нет специального антисептика, но эффективность действия на вирус будет ниже, сообщил РИА Новости главный врач-инфекционист центрального административного округа города Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.
РИА Новости 09:12
Политика

«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей.
Моя Москва.онлайн 01:06
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК вчера в 16:19
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк показала редкое фото с братом

24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала в Instagram редкое селфи с младшим братом - 19-летним Майклом.
Газета.Ru 08:58
Фигурное катание

Евгения Медведева переехала из Канады в Японию

Поскольку Канада планирует ужесточить карантин и закрывать границы, то Медведева вместе со своими тренерами решила перебраться в Японию заранее.
Bimru.ru 05:56
Здоровье

Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19

Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.
Известия 08:10
Кино

Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»

В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Bimru.ru 07:38
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Экономика

Fitch и Bank of America ухудшили прогнозы по глобальному ВВП

Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и один из крупнейших банков США Bank of America ухудшили свои прогнозы относительно динамики глобального ВВП в текущем году.
Саминвестор 08:39
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Политика

Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России

Россия "ползает на коленях" и умоляет снять с нее санкции.
Утро.ru 07:25
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кудрово
Город в России
Город в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Благодаря расположению вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга, внутри Кольцевой автодороги и удалённости от станции метрополитена «Улица Дыбенко» в 2 км Кудрово является одним из самых ближних пригородов Петербурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мурино
Город в России
Город в Ленинградской области России. Административный центр Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное