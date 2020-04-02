Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Вчера тест подтвердился у шестерых. В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.
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В Череповце рассказали о жителях, заразившихся коронавирусом

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Две трети вернувшихся из-за границы жителей Ленобласти не соблюдают режим самоизоляции

Ivbg.ru04:14

Новые случаи коронавируса в Ленобласти обнаружены в крупных поселениях

REGNUM04:21

Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на сегодня

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Стали известны подробности о заболевших коронавирусом в Ленобласти

Online47.ru04:00

За сутки в России появились 771 заболевших коронавирусом, 11 из них - в Ленобласти

Общая газета Ленинградской области03:42

Снова Мурино: в Ленобласти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Мойка7804:23
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Наука

В борьбе с глиобластомой помогает витамин В3

Ученые из Канады показали на мышах и на клеточных культурах, что витамин В3 помогает иммунитету бороться с глиобластомой — неизлечимой опухолью мозга.
Goroday.ru 05:23
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Вечерняя Москва 31 марта в 13:20
Экономика

Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок

В рамках товарных интервенций, Министерство сельского хозяйства России направит до 1,5 млн тонн зерна для реализации на внутреннем рынке, соответствующее сообщение размещено на сайте Минсельхоза.
Российская газета 03:09
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Происшествия

162 пассажира прилетели 1 апреля из Таиланда в Иркутскую область

АиФ Иркутск вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сочинила песню о коронавирусе

Бородина ссорится с россиянами в Инстаграме из-за карантина и не стесняется в выражениях, а Лещенко заразился коронавирусом и мог передать заразу огромному количеству россиян.
Вести Подмосковья 31 марта в 06:55
Политика

США купили у России медицинское оборудование

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Моя Москва.онлайн 04:53
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Om1.ru 07:00
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Общество

В России 27% городов признаны комфортными для жизни людей

В России почти 27% городов признаны комфортными для жизни граждан. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
Комсомольская правда 04:50
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Политика

Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с COVID-19

Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 07:30
Технологии

YouTube планирует выпустить собственный аналог TikTok

YouTube не первый раз пытается конкурировать с сервисом коротких видео. Он уже перенес на свою платформу аналог Instagram Stories.
Sostav.ru 04:55
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Общество

Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Аргументы недели 05:54
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа вчера в 04:39
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском 31 марта в 20:15
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекции, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Кино

Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
News.ru 05:53
Общество

В Саратовской области решили оформлять спецпропуска дистанционно

Власти Саратовской области прорабатывают возможность оформления спецпропусков, которые позволят жителям региона передвигаться по региону, в электронном виде.
Известия 07:37
Общество

Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 06:34
Футбол

Сон Хын Мин отправится на военные сборы в Корею

Как отмечает источник, корейские власти договорились с «Тоттенхэмом», что Сон отправится на сборы уже 20 апреля из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.
ODDS.ru вчера в 12:32
Кино

Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»

News.ru 04:56
Общество

В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС 07:43
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
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