Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Вчера тест подтвердился у шестерых. В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.
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