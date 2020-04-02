Коронавирус
Piter.tvВ Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Вчера тест подтвердился у шестерых. В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.
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За сутки в России появились 771 заболевших коронавирусом, 11 из них - в Ленобласти
Общая газета Ленинградской области03:42
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