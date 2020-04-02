Вчера тест подтвердился у шестерых. В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Политика «Коммерсантъ» узнал о планах сделать следующую неделю нерабочей Накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства с предложением о продлении нерабочего периода в России выступили глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова, а также вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авто Suzuki готовит к выходу пятидверный Jimny Серийное производство планируется наладить в Индии. Кроме удлиненной колесной базы производители обещают дополнить внедорожник рядом опций.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Происшествия У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.

Политика Маттео Ренци призвал ЕС повлиять на Венгрию или исключить её из союза Ранее парламент Венгрии расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и правительства на время противодействия коронавирусу, во многих европейских СМИ об этом сообщили как о передаче Орбану «всей полноты власти».

Общество Ключевые симптомы коронавируса названы Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.

Политика Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Биатлон Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.