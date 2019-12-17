с чего всё началось

Депутата законодательного собрания Ленинградской области Елену Маханек задержали в Санкт-Петербурге, женщину подозревают в мошенничестве, сообщает ГСУ СК по городу. По версии следствия, Маханек причастна к хищению средств ОАО "Газпром газораспределение".

Происшествия Главу «Единой России» Переславля задержали за убийство таксиста Глава фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин рассказал, что убитым является таксист Павел Чередняков, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре 2019-го.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Спорт WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Политика Донбасс взял курс на интеграцию с Россией Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Здоровье Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.

Общество Госдума приняла закон о компенсациях осужденным за условия Закон предусматривает право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации в денежной форме за счет казны РФ за нарушение условий содержания соответственно под стражей или в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами.

Шоу-бизнес Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринке в ее доме стал Брэд Питт.

Происшествия Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Политика Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.