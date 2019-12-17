Происшествия
РИА НовостиДепутата заксобрания Ленобласти заподозрили в мошенничестве
Депутата законодательного собрания Ленинградской области Елену Маханек задержали в Санкт-Петербурге, женщину подозревают в мошенничестве, сообщает ГСУ СК по городу. По версии следствия, Маханек причастна к хищению средств ОАО "Газпром газораспределение".
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"17 декабря Маханек, являющаяся депутатом законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.ТАСС06:26
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В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали депутата ЗакСа Ленобласти
Петербургский дневник07:46
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