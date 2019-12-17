с чего всё началось

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

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