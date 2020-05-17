с чего всё началось

Власти Ленинградской области с 17 мая закрывают торговые центры площадью более 25 тыс. кв. м, которые ранее возобновили работу, из-за неисполнения требований обеспечения безопасности на фоне пандемии коронавируса. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба регионального правительства.

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях. 32

Общество Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.

Армия и оружие США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня» "На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND. 114

Общество В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97 Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство. 421

Общество В Самарской области коронавирусом заболели еще 65 человек За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. 118

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). 1

Общество В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Биатлон Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,6K

Общество В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. 481

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 646

Происшествия В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19 Как сообщалось ранее, за последние сутки в Новосибирской области впервые число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших - был выявлен 71 человек с COVID-19, 72 пациента выписаны по выздоровлению. 42

Фигурное катание Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной. 3