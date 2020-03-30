Коронавирус
Парламентская газетаВ Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.
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с чего всё началось
Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.47 новостей10:56
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Происшествия
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Общество
В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Новый Калининград В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Общество
Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи
Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Политика
Трамп отказался бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл
Дональд Трамп заявил, что США не планируют оплачивать расходы на безопасность британского принца Гарри и Меган Маркл.
Здоровье
Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля
Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Происшествия
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
Футбол
Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»
В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Экономика
ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Главу Минздрава Украины уволили
Сегодня, 30 марта, Верховная рада Украины приняла решение уволить главу министерства здравоохранения Илью Емца в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Хоккей
Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина в США
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о запасах еды для карантина из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова жестко отчитала московских «шашлычников»
Телеведущая "Дома-2", певица Ольга Бузова жестко раскритиковала москвичей, которые вместо соблюдения режима самоизоляции в минувшие выходные отправились на шашлыки.
Футбол
Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Происшествия
Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине
Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Общество
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Происшествия
Фотоловушка сняла спасающегося от пожара котенка леопарда в Приморье
Фотоловушка в национальном парке « Земля леопарда» сняла котенка леопарда, который сбегает от лесного пожара в Приморском крае.
Политика
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель
Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.
Футбол
L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку
Одно из ведущих французских спортивных изданий L’Equipe поместило на завтрашнюю обложку капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
По последним данным, в Италии число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось до 101 739, сообщили в Департаменте гражданской защиты.
Общество
Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Технологии
Китай с поддержкой России готовит революцию во всемирной сети
Предложение получило поддержку России, но вызвало обеспокоенность у западных стран, которые опасаются, что государству будет легче контролировать доступ граждан в интернет.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.