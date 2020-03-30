Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.
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с чего всё началось

Власти думают, как изолировать Мурино, где живёт сто тысяч человек

Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.
47 новостей10:56

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Мурино закрывается от Ленобласти

АБН17:37

«Проезжать можно, выходить нельзя». У «карантинных» городов в Ленобласти поставят специальные таблички

Фонтанка.Ру11:47

«Шатания через границу с Петербургом больше не будет»: Александр Дрозденко о самоизоляции Мурино

Online47.ru09:41

Власти думают, как изолировать Мурино, где живёт сто тысяч человек

47 новостей10:56

Дрозденко ввел ограничения передвижения по Ленинградской области

Народные новости09:43

В Ленобласти на карантин закрывают Выборг и Кингисепп

REGNUM12:04

Губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса

Piter.tv09:41
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Происшествия

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:34
Общество

В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Новый Калининград В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 05:04
Общество

Режим самоизоляции ввели в Петербурге

Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Телеканал 360° 14:11
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолета с медицинским оборудованием

РИА Новости 18:32
Общество

Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Известия 16:13
Политика

Трамп отказался бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл

Дональд Трамп заявил, что США не планируют оплачивать расходы на безопасность британского принца Гарри и Меган Маркл.
Lenta.ru вчера в 21:38
Здоровье

Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля

Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Аргументы и Факты 09:37
Происшествия

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Российская газета 15:27
Футбол

Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»

В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Sports.ru 17:20
Экономика

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 12:53
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Известия 09:33
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Главу Минздрава Украины уволили

Сегодня, 30 марта, Верховная рада Украины приняла решение уволить главу министерства здравоохранения Илью Емца в связи с ситуацией с коронавирусом.
iReactor 07:35
Общество

Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
RT на русском 17:46
Хоккей

Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина в США

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о запасах еды для карантина из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 14:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова жестко отчитала московских «шашлычников»

Телеведущая "Дома-2", певица Ольга Бузова жестко раскритиковала москвичей, которые вместо соблюдения режима самоизоляции в минувшие выходные отправились на шашлыки.
Газета.Ru 10:08
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Происшествия

Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине

Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Интерфакс - Россия 05:51
Общество

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
RT на русском 16:35
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета 02:13
Происшествия

Фотоловушка сняла спасающегося от пожара котенка леопарда в Приморье

Фотоловушка в национальном парке « Земля леопарда» сняла котенка леопарда, который сбегает от лесного пожара в Приморском крае.
Известия вчера в 21:46
Политика

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.
Известия 17:59
Футбол

L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку

Одно из ведущих французских спортивных изданий L’Equipe поместило на завтрашнюю обложку капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Sports.ru 17:50
Политика

Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ

Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Дождь 08:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

По последним данным, в Италии число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось до 101 739, сообщили в Департаменте гражданской защиты.
НТВ 13:34
Общество

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Известия вчера в 22:40
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Технологии

Китай с поддержкой России готовит революцию во всемирной сети

Предложение получило поддержку России, но вызвало обеспокоенность у западных стран, которые опасаются, что государству будет легче контролировать доступ граждан в интернет.
ИА Красная Весна 18:22
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
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Мурино
Город в России
Город в Ленинградской области России. Административный центр Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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