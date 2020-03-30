Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.
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с чего всё началось

Власти думают, как изолировать Мурино, где живёт сто тысяч человек

Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.
47 новостей10:56

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Власти думают, как изолировать Мурино, где живёт сто тысяч человек

47 новостей10:56

«Проезжать можно, выходить нельзя». У «карантинных» городов в Ленобласти поставят специальные таблички

Фонтанка.Ру11:47

В Ленобласти на карантин закрывают Выборг и Кингисепп

REGNUM12:04

Никаких шатаний: подробности о карантине в Ленинградской области

НТВ13:56

Дрозденко ввел ограничения передвижения по Ленинградской области

Народные новости09:43

«Шатания через границу с Петербургом больше не будет»: Александр Дрозденко о самоизоляции Мурино

Online47.ru09:41

Губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса

Piter.tv09:41
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Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Общество

Рошаль назвал правила безопасного похода в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Общество

«Яндекс» подсчитал, как калининградцы соблюдают режим самоизоляции

«Яндекс» разработал индекс самоизоляции, который строится на основе данных, полученных из приложений компании.
Калининград.Ru 11:09
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека

За последние сутки на территории России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах.
Пятый канал 06:28
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru 13:15
Футбол

Денис Глушаков: «Месси сказал: „Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика“»

Sports.ru 14:45
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад 06:16
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Экономика

Минсельхоз решил ввести квоты на экспорт зерна

Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) на период с 1 апреля по 30 июня.
Компания 27 марта в 13:31
Гаджеты

Представлены смартфоны Honor 30S и Honor 9A

Наиболее интересной моделью является Honor 30S. Это среднебюджетный аппарат, оснащенный процессором Kirin 820.
Astera 11:47
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК 02:30
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Шоу-бизнес

Нюша похвасталась накаченными ягодицами на откровенном фото

Певица Нюша похвасталась накаченными ягодицами на откровенном фото. Снимок появился в аккаунте знаменитости в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 07:12
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

В Госдуме рассказали о компенсации туристам за путёвки

Глобальный карантин изменил планы тысячи туристов. В Госдуме рассказали о компенсации туристам за путёвки.
ГТРК Марий Эл 07:31
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Политика

Источник в МИД РФ оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

У Россия нет сведений об "американском следе" в появлении коронавируса, но США надо объяснится, вместо того, чтобы устраивать "пропагандистские игры вокруг коронавируса", добавил источник.
Деловое.ТВ вчера в 10:21
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
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Город в Ленинградской области России. Административный центр Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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