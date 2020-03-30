В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.В источнике
С чего всё начиналось
Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.
Общая газета Ленинградской области 09:59