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В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
ЗакC.Ру
  • НТВ1:59
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Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.В источнике
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С чего всё начиналось
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Власти думают, как изолировать Мурино, где живёт сто тысяч человек

Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.
47 новостей 10:56
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Какие населенные пункты Ленобласти закрыты на въезд и выезд?

ЛОТ 13:20
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«Проезжать можно, выходить нельзя». У «карантинных» городов в Ленобласти поставят специальные таблички

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Мурино закрывают на карантин из-за коронавируса: «шатаний» из Петербурга и обратно не будет

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