Коронавирус
Парламентская газетаВ Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.
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Общество
В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции
Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Общество
Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Экономика
Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей
Загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ снизилась в последние дни марта до критических 8-10%, и падение продолжается, органы власти приостанавливают работу предприятий.
Здоровье
Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство
Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Политика
Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Общество
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Здоровье
О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе
Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
Футбол
Промес извинился за нарушение карантина
Политика
Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины
Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Финансы
Доллар и евро дорожают — цены на золото и ГСМ в Бишкеке 30 марта
Стоимость ГСМ, золотых слитков на 30 марта Доллар по сравнению с пятницей подорожал на 25 тыйынов, евро — на полтора сома, а официальный курс европейской валюты вырос на 59 тыйынов.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Культура
Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»
На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Общество
Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей
В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Шоу-бизнес