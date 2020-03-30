Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Общество В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Экономика Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей Загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ снизилась в последние дни марта до критических 8-10%, и падение продолжается, органы власти приостанавливают работу предприятий.

Здоровье Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.

Политика Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19 Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Общество Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Спорт Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.