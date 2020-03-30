Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения. Это Мурино, Энколово, Янино во Всеволожском районе, деревня Глинка в Гатчинском районе и Кингисепп. Эти меры правительство Ленинградской области вводит с 31 марта.
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«Проезжать можно, выходить нельзя». У «карантинных» городов в Ленобласти поставят специальные таблички

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Норвежские лыжники провели забег на 516 км и установили мировой рекорд

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Общество

В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
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"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей

Загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ снизилась в последние дни марта до критических 8-10%, и падение продолжается, органы власти приостанавливают работу предприятий.
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В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

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Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.
MedikForum.ru 15:22
Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Soccer.ru 08:05
Политика

Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.
РИА Новости 16:58
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
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Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Общество

«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции

Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Пятый канал 15:01
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

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Известия 15:55
Здоровье

О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе

Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
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Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
ТАСС 09:46
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Российская газета 13:32
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

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Нева Спорт вчера в 12:52
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Финансы

Доллар и евро дорожают — цены на золото и ГСМ в Бишкеке 30 марта

Стоимость ГСМ, золотых слитков на 30 марта Доллар по сравнению с пятницей подорожал на 25 тыйынов, евро — на полтора сома, а официальный курс европейской валюты вырос на 59 тыйынов.
Sputnik Кыргызстан вчера в 23:34
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
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Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
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Культура

Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
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Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей

В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.
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Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
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Винокур рассказал о состоянии заразившегося Льва Лещенко

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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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