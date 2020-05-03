Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента

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Ранее вице-президент торгово-розничной сети Hoff Михаил Кучмент, высказываясь в различных средствах массовой информации, назвал продолжение работы "Леруа Мерлен" на фоне пандемии коронавируса проявлением двойных стандартов, обвинив компанию в сверхприбыли, а также несоблюдением норм безопасности.
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Хоккей

Назван лучший россиянин в истории НХЛ

Лучшим российским хоккеистом в истории лиги назван Сергей Федоров.
Lenta.ru 16:14
Политика

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
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Политика

В США не интересуются здоровьем Ким Чен Ына

Pravda.Ru 11:59
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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Гаджеты

Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12

Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
Anonsens 05:47
Политика

Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
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Авто

Часть автобрендов отказались поднимать цены в России

Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
Тарантас Ньюс 01:00
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
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Общество

Глава Минздрава допустил введение паспортов иммунитета к коронавирусу

Ранее против введения паспорта иммунитета выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 14:33
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Общество

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

Если понадобится уменьшить количество людей на улицах в Москве из-за коронавируса, то выдачу спецпропусков сократят, будем ужесточать меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 05:42
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Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
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Общество

В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 16:05
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 02:57
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Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ 01 мая в 13:09
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Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
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Музыка

Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен

Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен. В микстейпе можно найти треки самых разных жанров.
Ferra 12:27
Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
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Хоккей

Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»

Российская газета 05:01
Происшествия

Под Кировом перевернулась лодка, утонули двое

Вести.Ru 15:40
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Культура

Какими были и какими стали дети из сериала Великолепный век

Красивые актеры и актрисы в шикарных нарядах просто завораживают, но помимо взрослых актеров там также снимались и дети.
SM News 01 мая в 02:38
Общество

Ветеран ВОВ из Петербурга собрала более 400 тысяч рублей для врачей

Поребрик.Медиа вчера в 23:16
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Авто

В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
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