Экономика
РИА НовостиВ «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента
Ранее вице-президент торгово-розничной сети Hoff Михаил Кучмент, высказываясь в различных средствах массовой информации, назвал продолжение работы "Леруа Мерлен" на фоне пандемии коронавируса проявлением двойных стандартов, обвинив компанию в сверхприбыли, а также несоблюдением норм безопасности.
Читать в источнике
Оценить
Хоккей
Назван лучший россиянин в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом в истории лиги назван Сергей Федоров.
Lenta.ru 16:14
Политика
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
Политика
В США не интересуются здоровьем Ким Чен Ына
Pravda.Ru 11:59
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12
Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
Anonsens 05:47
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Авто
Часть автобрендов отказались поднимать цены в России
Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
Тарантас Ньюс 01:00
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Общество
Глава Минздрава допустил введение паспортов иммунитета к коронавирусу
Ранее против введения паспорта иммунитета выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 14:33
Общество
Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве
Если понадобится уменьшить количество людей на улицах в Москве из-за коронавируса, то выдачу спецпропусков сократят, будем ужесточать меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 05:42
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 16:05
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 02:57
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ 01 мая в 13:09
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Музыка
Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен
Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен. В микстейпе можно найти треки самых разных жанров.
Ferra 12:27
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»
Российская газета 05:01
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Культура
Какими были и какими стали дети из сериала Великолепный век
Красивые актеры и актрисы в шикарных нарядах просто завораживают, но помимо взрослых актеров там также снимались и дети.
SM News 01 мая в 02:38
Общество
Ветеран ВОВ из Петербурга собрала более 400 тысяч рублей для врачей
Поребрик.Медиа вчера в 23:16
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29