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РИА НовостиРИА НовостиВ «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента

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Руководство торговой сети "Леруа Мерлен" возмущено заявлениями вице-президента сети Hoff Михаила Кучмента о работе гипермаркетов сети и считает их необоснованными, говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Руководство «Леруа Мерлен» ответило на претензии совладельца Hoff Михаила Кучмента

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В «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента

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