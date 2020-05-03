Общество
РИА НовостиВ «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента
Руководство торговой сети "Леруа Мерлен" возмущено заявлениями вице-президента сети Hoff Михаила Кучмента о работе гипермаркетов сети и считает их необоснованными, говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Газета.Ru 15:47
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 01 мая в 19:45
Общество
Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в России нет
Дефицита медицинских масок и антисептических средств в России не наблюдается, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук.
ТАСС 07:17
Общество
В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Здоровье
Врач рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о характерных признаках коронавируса в интервью на канале «Россия-24».
Вести Подмосковья 05:44
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Общество
В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры
Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:00
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ.
Lenta.ru 18:11
Финансы
Текущие условия рынка могут укрепить рубль после майских праздников
Доллар в ближайшее время останется на уровне 74–75 рублей, а после праздников возможно его ослабление до диапазона 70–72 рублей.
Народные новости 12:05
Культура
В Питере умер 73-летний ветеран игр Dark Souls
На 74 году жизни умер Николай Еремеев — пожилой ютубер из Санкт-Петербурга. Николай успел пройти все части Dark Souls, Nioh и Sekiro.
CyberSport.ru 16:11
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
Кино
В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики
Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor 12:21
Происшествия
В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»
Русский Запад 15:03
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM вчера в 03:06
Политика
Песков прокомментировал сроки ограничений в России
Всем гражданам России, включая президента Владимира Путина, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений.
Суть событий 08:09
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
RuNews24.ru 07:34
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Наука
Медоносные пчелы стали умирать от болезни похожей на коронавирус
Британские ученые стали находить груды мертвых пчел вне ульев, зараженных вирусом хронического пчелиного паралича, который вызывает сильную дрожь, в следствии чего насекомые не могут летать, а после недельных мучений наступает смерть.
FoxTime.ru 08:35
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 17:46
Авто
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомашин
RuNews24.ru вчера в 07:05
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Чтобы защитить людей и уменьшить количество новых инфицирований, нужно ввести масочный режим, заявил Сергей Дорофеев, заслуженный врач России.
Профиль 10:06
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 30 апреля в 05:58
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском вчера в 20:08
Футбол
France Football назвал гол Зидана в ворота «Байера» лучшим в истории ЛЧ
Французское издание France Football представило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год.
RT на русском 17:46