Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Липецкой области два человека погибли при пожаре

В огне погибли две женщины, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, сгорел дом в селе Архангельское. «В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
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В Липецкой области при пожаре погибли две женщины

Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости14:31

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В Липецкой области при пожаре погибли две женщины

РИА Новости14:31

В Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух женщин при пожаре в Елецком районе

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В Липецкой области два человека погибли при пожаре

Известия14:15

В Липецкой области в результате пожара погибли две женщины

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В Липецкой области погибли две женщины при пожаре в частном доме

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РЕН ТВ14:13

В Липецкой области при пожаре в жилом доме погибли два человека

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