Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

с чего всё началось

В огне погибли две женщины, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, сгорел дом в селе Архангельское. «В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».

В Липецкой области два человека погибли при пожаре

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