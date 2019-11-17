Происшествия
ИзвестияВ Липецкой области два человека погибли при пожаре
В огне погибли две женщины, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, сгорел дом в селе Архангельское. «В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
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Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.РИА Новости14:31
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.
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