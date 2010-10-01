Липецк, 23 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Липецкой области после 27 апреля не исключено возобновление работы непродовольственных магазинов, но окончательное решение пока не принято. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области могут возобновить работу непродовольственные магазины

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