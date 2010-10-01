Общество
REGNUMВ Липецкой области могут возобновить работу непродовольственные магазины
Липецк, 23 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Липецкой области после 27 апреля не исключено возобновление работы непродовольственных магазинов, но окончательное решение пока не принято. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
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Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выселила из дома своего племянника
Успенская не только приютила родственника в своем доме, но и выделила ему комнату дочери, Татьяны Плаксиной, а также готовила вкусные обеды и даже самостоятельно стригла Ролану волосы.
Paparazzi.ru 02:42
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС 13:44
Футбол
УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран
УЕФА провел 23 апреля видеоконференцию с национальными федерациями и представителями клубов Европы, официально потребовав доиграть национальные чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса, а в противном случае пригрозив возможным недопуском до Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Газета.Ru 13:39
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
Экономика
Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин
По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.
Парламентская газета 06:28
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Единоборства
Тактаров заявил, что хочет встретиться с Нурмагомедовым
Bookmaker-ratings.ru 09:41
Происшествия
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей
В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета 11:39
Политика
Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Кино
Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Политика
Захарова рассказала о пропавших в США российских школьниках
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что до сих пор неизвестно местонахождение нескольких десятков российских школьников, которые уехали в США в рамках программы обмена.
Журналистская правда 10:15
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor 03:59
Авто
В России открылся автосалон новых советских машин
Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском 05:55
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Экономика
«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года.
Компания 09:40
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
Происшествия
В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки
В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
Участники развлекательного шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:32
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды предложили перенести из-за самоизоляции
В российских многоквартирных домах следует отложить отключение горячей воды до окончания периода самоизоляции.
9111.ru 13:42