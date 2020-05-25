Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
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Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

ТАСС06:26

Липецкие зори состоятся не раньше июля

ГТРК Липецк06:02

«Кому-то надо оторвать голову!»

LipetskMedia.ru03:26

Губернатора обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой: «В большую сторону», - ответили в администрации

Gorod4804:25

Чиновники получили от Артамонова жесткую критику

Липецкое время04:11

Липецкий губернатор подтвердил, что обсуждал переписывание статистики по COVID-19

Znak.com04:45

В обладминистрации прокомментировали еще одну аудиозапись разговора Игоря Артамонова

Most.tv04:48
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
10
Общество

Лишь треть россиян запланировала отпуск на лето 2020 года

Оформлять отпуск в летние месяцы намерены лишь около 30% опрошенных экспертами Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ТВ Центр 07:47
1
Космос

Астероид внезапно отрастил кометный хвост

Вести.Ru 05:05
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Происшествия

СК возбудил дело о махинациях на олимпийской стройке в Челябинске

Следственные органы 25 мая возбудили новое дело по нарушениям, допущенным при строительстве олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.
URA.Ru 07:04
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
1
Общество

Путин разрешил приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Россияне смогут приобретать полис ОСАГО без техосмотра, пока в стране не закончится эпидемия коронавируса.
Экономика сегодня 07:39
1
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
23
Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
121
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
1,8K
Общество

Жена Погребняка пожаловалась, что врачи к ним не приезжают

Супруга футболиста Мария Погребняк в инстаграме сообщила, что врачи не приезжают к ним.
ГЛАС.RU 07:46
Кино

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета вчера в 11:35
Общество

Последний звонок для выпускников всей России прошёл сегодня онлайн

Сегодня стартовала всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку Последнего звонка для всех выпускников школ страны.
ГТРК Чита 06:03
3
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
143
Политика

Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев

Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
1,2K
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
41
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
359
ЖКХ

Путин подписал закон об онлайн-собраниях владельцев жилья

Внесенные изменения санкционируют проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в различных формах: очная, очно-заочная, заочная, ГИС ЖКХ, региональные системы.
Газета.Ru 07:50
1
Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
3
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
2
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
215
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
25
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Футбол

Семин: «Возвращение в „Локомотив“ в 2009 году было поспешным решением»

По окончании сезона Семин вернулся в "Локомотив", где спустя год с небольшим из-за конфликта с на тот момент президентом клуба Ольгой Смородской был снят с должности, в результате чего вновь заключил контракт с киевским "Динамо".
Sport24.ru 05:20
Экономика

Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»

Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
27
Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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