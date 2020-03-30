Коронавирус
Российская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.Российская газета10:02
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Общество
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Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
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Сегодня постановлением правительства области № 221 принято решение об усилении ограничительных мер.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
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В «Стражах Галактики 3» может погибнуть любимый персонаж фанатов
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
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Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции
Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Футбол
Тренер «Ростова» Карпин во время карантина поговорил с дочкой по душам
Тренер опубликовал соответствующее фото в «инстаграме». «Самоизоляция лучшее время для разговора по душам», — написал Карпин.
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Во Владимирской области появились первые заболевшие коронавирусом
По состоянию на 10.00 30 марта во Владимирской области зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса
Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие
Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
Армия и оружие
В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.
Спорт
МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио
Как стало известно телерадиокомпании NHK, Международный олимпийский комитет и правительство Японии договорились о дате открытия Летних Олимпийских игр в Токио.
Политика
Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
Мурино закрывают на въезд и выезд
Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Экономика
В России нашли новый источник денег для бюджета
В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Политика
Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью
Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
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Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Происшествия
На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина
Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.