Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил
 губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.
Российская газета10:02

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В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

Gorod4810:14

В Липецкой области введен режим самоизоляции

Московский Комсомолец12:24

Липчан оповещают о самоизоляции с помощью автотранспорта

ГТРК Липецк12:15

Медсестру, нарушившую режим самоизоляции, положили в больницу

Most.tv10:16

Коронавирус в Липецке, новости на 12 марта 2020 года: медсестра, нарушившая самоизоляцию, может пойти под суд

КП - Липецк12:30

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

Российская газета10:02

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

LipetskMedia.ru09:13
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом

На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
SM News 05:55
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

Саратовцев будут оповещать о карантине с помощью громкоговорителей

Сегодня постановлением правительства области № 221 принято решение об усилении ограничительных мер.
Взгляд-инфо 12:24
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

В самарских ТЦ закрылись на карантин почти все магазины

SamRU.ru 04:26
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Кино

В «Стражах Галактики 3» может погибнуть любимый персонаж фанатов

Popcornnews.ru 06:00
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.
РБК 11:07
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Футбол

Тренер «Ростова» Карпин во время карантина поговорил с дочкой по душам

Тренер опубликовал соответствующее фото в «инстаграме». «Самоизоляция лучшее время для разговора по душам», — написал Карпин.
Bookmaker-ratings.ru 12:23
Здоровье

Во Владимирской области появились первые заболевшие коронавирусом

По состоянию на 10.00 30 марта во Владимирской области зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Владимир 06:00
Общество

Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса

Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.
БИЗНЕС Online 11:55
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.
ТК Звезда 03:18
Спорт

МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио

Как стало известно телерадиокомпании NHK, Международный олимпийский комитет и правительство Японии договорились о дате открытия Летних Олимпийских игр в Токио.
Piter.tv 07:46
Политика

Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому

Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:59
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Экономика

В России нашли новый источник денег для бюджета

В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Lenta.ru 09:26
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Политика

Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
RT на русском 10:07
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Происшествия

На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина

Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.
БрянскToday 08:34
Происшествия

Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Российская газета 07:40
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Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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