с чего всё началось

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.

Общество В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.

Общество Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.

Общество Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.

Спорт МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио Как стало известно телерадиокомпании NHK, Международный олимпийский комитет и правительство Японии договорились о дате открытия Летних Олимпийских игр в Токио.

Политика Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Экономика В России нашли новый источник денег для бюджета В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.

Политика Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.

Происшествия На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.