Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил
 губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.
Российская газета10:02

Подробнее о событии

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

LipetskMedia.ru09:13

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

ГТРК Липецк09:25

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

Gorod4810:14

Глава Липецкой области ввёл режим всеобщей самоизоляции

Московский Комсомолец09:25

В Липецкой области ввели всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу

КП - Липецк09:22

Медсестру, нарушившую режим самоизоляции, положили в больницу

Most.tv10:16

Режим всеобщей самоизоляции начал действовать в Липецкой области

ТАСС10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Общество

В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.
Lenta.ru 08:28
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране президент России Владимир Путин дал несколько поручений в рамках совещания с полномочными представителями в федеральных округах.
VSE42.RU 10:26
Шоу-бизнес

Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус

Sibnet Новости 02:03
Общество

В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 12:56
Здоровье

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Общество

В список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Газета.Ru 01:36
Кино

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел в прокат 50 лет назад

Культовый советский вестерн режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» вышел на экраны 30 марта 1970 года.
Парламентская газета вчера в 17:27
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор вчера в 14:14
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM вчера в 20:35
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Политика

Зеленский в маске выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Lenta.ru 10:34
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
РБК 11:07
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
Здоровье

Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Общество

Число случаев коронавируса в России выросло до 1836

Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 05:05
Общество

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Рязань.Лайф 07:39
Авто

5 брутальных внедорожников с пробегом не дороже 500 000 рублей

За вторую генерацию внедорожника с 6,0-литровым мотором придётся выложить 470 тыс. рублей.
Car.ru вчера в 12:44
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное