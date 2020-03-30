Коронавирус
Российская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.Российская газета10:02
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Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Китай предлагает замену для TCP/IP
По сообщению источника, ссылающегося на публикацию в Financial Times, китайская компания Huawei, являющаяся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования, операторы China Unicom и China Telecom, а также министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно предложили Международному союзу электросвязи (ITU), пересмотреть одну из основ интернета.
Здоровье
Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса
Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Общество
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Технологии
Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре
Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Технологии
Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина
Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
Политика
Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием
По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
Общество
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Общество
Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Армия и оружие
В Ростехе рассказали об испытаниях новейших истребителей Су-57
Исполнительный директор корпорации Ростех Олег Евтушенко рассказал об испытаниях российских истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции
С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго
По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Политика
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Футбол
«Не надо путать „Формулу-1“ с картингом». Бензема сравнил себя с Жиру
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провел прямой эфир в Instagram с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем.
Кино
Звучит эпично: создатель «Дэдпула» надеется на кинокроссовер с «Росомахой»
Да и сам Хью неоднократно заявлял в интервью, что в «Логане» он в последний раз предстал перед зрителями в этом образе и даже уговоры близкого друга Рейнольдса не способны изменить его точку зрения.
Здоровье
Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса
Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.