Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил
 губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.
Российская газета10:02

Подробнее о событии

Липецкая вечЁрка: всеобщая самоизоляция, халатность медсестры и пивная лазейка

Gorod4813:20

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

LipetskMedia.ru09:13

В Липецкой области введен режим самоизоляции

Московский Комсомолец12:24

Липчан оповещают о самоизоляции с помощью автотранспорта

ГТРК Липецк12:15

Медсестру, нарушившую режим самоизоляции, положили в больницу

Most.tv10:16

Режим всеобщей самоизоляции начал действовать в Липецкой области

ТАСС10:07

Коронавирус в Липецке, новости на 30 марта 2020 года: медсестра, нарушившая самоизоляцию, может пойти под суд

КП - Липецк12:30
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Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Политика

Китай предлагает замену для TCP/IP

По сообщению источника, ссылающегося на публикацию в Financial Times, китайская компания Huawei, являющаяся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования, операторы China Unicom и China Telecom, а также министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно предложили Международному союзу электросвязи (ITU), пересмотреть одну из основ интернета.
iXBT.com 12:36
Здоровье

Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса

Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
REGNUM 12:41
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Нева Спорт вчера в 12:52
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:55
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
FlashNord 09:13
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Технологии

Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина

Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
CyberSport.ru 14:57
Политика

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
РБК вчера в 22:20
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Общество

Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Московский Комсомолец 16:27
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Армия и оружие

В Ростехе рассказали об испытаниях новейших истребителей Су-57

Исполнительный директор корпорации Ростех Олег Евтушенко рассказал об испытаниях российских истребителей пятого поколения Су-57.
Профиль 04:09
Общество

В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции

С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
ИА БНК 16:52
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго

По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Суть событий 28 марта в 13:08
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Футбол

«Не надо путать „Формулу-1“ с картингом». Бензема сравнил себя с Жиру

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провел прямой эфир в Instagram с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем.
Матч ТВ 10:08
Кино

Звучит эпично: создатель «Дэдпула» надеется на кинокроссовер с «Росомахой»

Да и сам Хью неоднократно заявлял в интервью, что в «Логане» он в последний раз предстал перед зрителями в этом образе и даже уговоры близкого друга Рейнольдса не способны изменить его точку зрения.
Киноафиша России 09:04
Здоровье

Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса

Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Вечерняя Москва 15:03
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Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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