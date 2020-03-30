с чего всё началось

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Политика Китай предлагает замену для TCP/IP По сообщению источника, ссылающегося на публикацию в Financial Times, китайская компания Huawei, являющаяся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования, операторы China Unicom и China Telecom, а также министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно предложили Международному союзу электросвязи (ITU), пересмотреть одну из основ интернета.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Спорт Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Общество Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Общество Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

Общество Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.

Общество В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Здоровье Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.

Политика Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.