Коронавирус
Российская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить243
с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.Российская газета10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Политика
Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом
Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Общество
Всеобщая самоизоляция введена в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Здоровье
Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса
Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
Футбол
«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля
Словацкий клуб «Жилина» на официальном сайте сообщил о начале процесса самоликвидации с 1 апреля.
Здоровье
Глобальной катастрофы не наступит
Затраты на "вычеркивание" оцениваются в 10% ВВП, но это очень предварительно.
Кино
Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе
Предыдущая часть "Безумный Макс: Дорога ярости" была успешной коммерчески и ее хорошо приняли зрители.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Футбол
У бывшего игрока «Зенита» Астафьева не обнаружен коронавирус
Общество
В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции
Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
Происшествия
Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина
В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Экономика
В России нашли новый источник денег для бюджета
В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции
Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала в Instagram, как проходит ее самоизоляция. Артистка заявила, что уже сходит с ума.
Общество
Мэрия попросила рязанцев убрать с обочин машины на время дезинфекции
Мэрия попросила рязанцев убрать с обочин машины на время дезинфекции.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса
«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Общество
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Политика
Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции
Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 150
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 150.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Наука
У регуляторных РНК ищут контакты с ДНК
Новый метод поиска контактов между РНК и ДНК поможет лучше понять, как РНК влияет на активность генов.
Гаджеты
В Huawei хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google
В недавнем интервью американскому изданию Wired глава Huawei заявил, что они хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google.