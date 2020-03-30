Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил
 губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.
Российская газета10:02

Подробнее о событии

Липецкая вечЁрка: всеобщая самоизоляция, халатность медсестры и пивная лазейка

Gorod4813:20

Липчан оповещают о самоизоляции с помощью автотранспорта

ГТРК Липецк12:15

В Липецкой области введен режим самоизоляции

Московский Комсомолец12:24

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КП - Липецк12:30

Режим всеобщей самоизоляции начал действовать в Липецкой области

ТАСС10:07

В Липецкой области ввели режим всеобщей самоизоляции

РИА Новости10:01

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

LipetskMedia.ru09:13
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Политика

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В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
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Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Интерфакс 09:19
Общество

Всеобщая самоизоляция введена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.
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В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Здоровье

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Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
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Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 28 марта в 14:16
Общество

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
ТАСС 11:20
Футбол

«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля

Словацкий клуб «Жилина» на официальном сайте сообщил о начале процесса самоликвидации с 1 апреля.
Чемпионат 13:12
Здоровье

Глобальной катастрофы не наступит

Затраты на "вычеркивание" оцениваются в 10% ВВП, но это очень предварительно.
Finam.Ru 12:40
Кино

Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе

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RuNews24.ru 27 марта в 07:12
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
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У бывшего игрока «Зенита» Астафьева не обнаружен коронавирус

Bookmaker-ratings.ru 13:56
Общество

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Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
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Экономика

В России нашли новый источник денег для бюджета

В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
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Шоу-бизнес

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Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала в Instagram, как проходит ее самоизоляция. Артистка заявила, что уже сходит с ума.
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Мэрия попросила рязанцев убрать с обочин машины на время дезинфекции

Мэрия попросила рязанцев убрать с обочин машины на время дезинфекции.
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«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
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Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

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Политика

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Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 150.
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В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Наука

У регуляторных РНК ищут контакты с ДНК

Новый метод поиска контактов между РНК и ДНК поможет лучше понять, как РНК влияет на активность генов.
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Гаджеты

В Huawei хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google

В недавнем интервью американскому изданию Wired глава Huawei заявил, что они хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google.
Газета DAILY 07:22
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