с чего всё началось

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.

Общество На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.

Экономика Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.

Общество Всеобщая самоизоляция введена в Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.

Общество В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.

Экономика В России нашли новый источник денег для бюджета В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала в Instagram, как проходит ее самоизоляция. Артистка заявила, что уже сходит с ума.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса «Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Политика Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.