Коронавирус
Российская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.Российская газета10:02
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Происшествия
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Здоровье
Врач рассказал о суперспособности коронавируса
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
В Петербурге введен режим самоизоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Технологии
Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365
Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Технологии
Китай проводит первый тест вакцины против Covid-19 на добровольцах
Китайские добровольцы приняли участие в клинических испытаниях первой вакцины против Covid-19, разработанной военными учеными КНР.
Общество
Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»
По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Российские военные медики продолжают дезинфекцию в Италии
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных разносчиков коронавируса
Правоохранительные органы выяснили, что 22 марта мужчина контактировал с заразившимися коронавирусом.
Политика
Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета
Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Общество
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.