Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.
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с чего всё началось
- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил
 губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети.
Российская газета10:02

Подробнее о событии

Липецкая вечЁрка: всеобщая самоизоляция, халатность медсестры и пивная лазейка

Gorod4813:20

Коронавирус в Липецке, новости на 30 марта 2020 года: медсестра, нарушившая самоизоляцию, может пойти под суд

КП - Липецк12:30

Режим всеобщей самоизоляции начал действовать в Липецкой области

ТАСС10:07

Липчан оповещают о самоизоляции с помощью автотранспорта

ГТРК Липецк12:15

Медсестру, нарушившую режим самоизоляции, положили в больницу

Most.tv10:16

В Липецкой области введен режим самоизоляции

Московский Комсомолец12:24

В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции

LipetskMedia.ru09:13
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Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Общество

Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:24
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 04:25
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском 09:54
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Интерфакс 10:26
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru 13:49
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Здоровье

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Технологии

Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365

Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 15:46
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Технологии

Китай проводит первый тест вакцины против Covid-19 на добровольцах

Китайские добровольцы приняли участие в клинических испытаниях первой вакцины против Covid-19, разработанной военными учеными КНР.
Век 03:50
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

Российские военные медики продолжают дезинфекцию в Италии

REGNUM 27 марта в 23:32
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных разносчиков коронавируса

Правоохранительные органы выяснили, что 22 марта мужчина контактировал с заразившимися коронавирусом.
ФедералПресс 15:38
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге

Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 14:23
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Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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