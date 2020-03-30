с чего всё началось

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Общество Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Здоровье Врач рассказал о суперспособности коронавируса Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Здоровье Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.

Технологии Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365 Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.

Общество Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.

Политика Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.