Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы. Два человека погибли, 15 человек пострадали.
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Появилось видео с места крушения автобуса в Липецкой области

Most.tv12:48

Рейсовый автобус Москва – Тбилиси перевернулся под Липецком

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МИД Грузии выясняет обстоятельства ДТП с гражданами страны в Липецкой области

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Информация о пострадавших на трассе «Дон»: двое в тяжелом состоянии

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Группа липецких врачей прибыла в Елец для оказания помощи пассажирам автобуса «Москва-Тбилиси»

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Подробности аварии под Липецком: двое погибли, восемь ранены (фото)

LipetskMedia.ru12:21

Появилось видео с места ДТП с автобусом под Липецком

РИА Новости12:49
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Происшествия

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Короткая программа у спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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Новейшая украинская артиллерийская установка постреляла водой

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На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Срок подготовки актов о предустановке российского ПО просят увеличить

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что намерена подготовить подзаконный акт об обязательной предустановке отечественного ПО на компьютеры, smart-TV и смартфоны в январе.
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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
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Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

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Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
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Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

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