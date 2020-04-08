Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. Большинство из них контактировали с заболевшими.

Общество России предсказали пик эпидемии коронавируса Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

Общество В Петербурге начнут штрафовать граждан за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 12:53 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о том, чтобы наделить исполнительную власть правом штрафовать граждан и организации за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности или ЧС.

Общество В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.

Общество Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841 За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.

Общество Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.

Общество Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.

Происшествия В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Здоровье Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса «В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.