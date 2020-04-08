Происшествия

REGNUMREGNUMВ Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. Большинство из них контактировали с заболевшими.
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В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Piter.tv05:36

Новые случаи коронавируса в Липецке не завезенные: большинство заразились из-за контакта с больными

КП - Липецк04:00

В Липецкой области 18 человек заболели коронавирусом

Московский Комсомолец03:59

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

ГТРК Липецк03:51

Еще у 18 жителей Липецкой области подтвержден коронавирус

Kursk.com03:48

Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы

Gorod4804:44

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

REGNUM04:27
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Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Здоровье

Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса для России

Россия должна готовиться к новая волне эпидемии коронавируса, который может наступить ближайшей осенью.
ИА Новороссия 06:59
Общество

России предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Lenta.ru 05:14
Общество

В Петербурге начнут штрафовать граждан за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 12:53 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о том, чтобы наделить исполнительную власть правом штрафовать граждан и организации за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности или ЧС.
REGNUM 05:53
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Авто

Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером

Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
RT на русском 06:24
Политика

Путин произнесет «содержательную и объемную» речь перед губернаторами

Большое вступительное слово запланировано у президента Владимира Путина перед селекторным совещанием с губернаторами 8 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
NewInform 06:53
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Коммерсантъ 04:40
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Происшествия

Распространение коронавируса в РКБ им.Куватова началось за 2-3 недели до того, как ее закрыли, — завотделением

Накануне администрация больницы во второй половине дня объявила карантин и сообщила, что все врачи и медперсонал остаются на две недели.
Эхо Москвы 03:01
Общество

Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841

За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
RT на русском 06:47
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 06 апреля в 15:30
Политика

США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом

США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом: они могут заблокировать запрошенный Тегераном экстренный кредит.
Lenta.ru 06:57
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Солидарность 05:11
Общество

Студентов и осужденных захотели привлечь к полевым работам в России

Помимо учащихся, Минсельхоз планирует привлечь к работам и российских осужденных — при условии, что для них будет обеспечена охрана и изоляция.
Телеканал 360° 07:01
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Общество

Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.
Коммерсантъ 03:37
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Футбол

Саленко рассказал о причинах пропуска игр с питерским «Зенитом»

Экс-игрок киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал о причинах, по котором в 1989 году пропустил обе игры с родным питерским "Зенитом", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 06:34
Армия и оружие

В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160

Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Татар-информ вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Футбол

Филипе Луис: я всегда бил Месси по ногам

ГЛАС.RU 04:50
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Религия

Церемония схождения благодатного огня состоится без паломников

Вятка-На-Сети 00:29
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС вчера в 08:24
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