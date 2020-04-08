Происшествия
REGNUMВ Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. Большинство из них контактировали с заболевшими.
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Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса для России
Россия должна готовиться к новая волне эпидемии коронавируса, который может наступить ближайшей осенью.
Общество
России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Общество
В Петербурге начнут штрафовать граждан за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 12:53 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о том, чтобы наделить исполнительную власть правом штрафовать граждан и организации за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности или ЧС.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Авто
Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером
Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis.
Общество
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
Политика
Путин произнесет «содержательную и объемную» речь перед губернаторами
Большое вступительное слово запланировано у президента Владимира Путина перед селекторным совещанием с губернаторами 8 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Происшествия
Распространение коронавируса в РКБ им.Куватова началось за 2-3 недели до того, как ее закрыли, — завотделением
Накануне администрация больницы во второй половине дня объявила карантин и сообщила, что все врачи и медперсонал остаются на две недели.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841
За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Политика
США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом
США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом: они могут заблокировать запрошенный Тегераном экстренный кредит.
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Общество
Студентов и осужденных захотели привлечь к полевым работам в России
Помимо учащихся, Минсельхоз планирует привлечь к работам и российских осужденных — при условии, что для них будет обеспечена охрана и изоляция.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье
Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Футбол
Саленко рассказал о причинах пропуска игр с питерским «Зенитом»
Экс-игрок киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал о причинах, по котором в 1989 году пропустил обе игры с родным питерским "Зенитом", сообщает "Чемпионат".
Армия и оружие
В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160
Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка
За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
Футбол
Филипе Луис: я всегда бил Месси по ногам
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Религия
Церемония схождения благодатного огня состоится без паломников
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.