Происшествия
REGNUMВ Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. Большинство из них контактировали с заболевшими.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Здоровье
В Красноярском крае выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом
«На 14:00 8 апреля 2020 г. за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+7 за последние сутки, жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1)», – сообщили в ведомстве.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Политика
Кремль переадресовал США вопрос о шансах на продление договора СНВ-3
Вопрос о возможности продления договора СНВ-3 нужно задавать США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Цены на нефть корректируются после падения накануне
Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Билли Айлиш рассказала, почему ей нравится в самоизоляции
Певица Билли Айлиш в подкасте Electronic Beats Podcast рассказала, почему ей нравится находиться в режиме самоизоляции в Калифорнии во время пандемии коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Экономика
В России утвердили размеры кредитов для обращений о каникулах
Правительство России определило максимальный размер потребкредитов, по которым пострадавшие от последствий пандемии коронавируса заемщики могут обратиться за кредитными каникулами.
Общество
Пандемия коронавируса: в США хотят использовать тяжелое состояние Бориса Джонсона, чтобы выбить деньги с Китая
Деньги не вернут людей, умерших от коронавирусной инфекции, однако это не означает, что США не должны получить эти деньги.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника
Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Технологии
Sony представила геймпад PlayStation 5
Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Общество
С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию
Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Политика
Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления
Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Вирус виден невооруженным глазом
По итогам апрельского опроса средняя оценка опасности вируса по десятибалльной шкале составила 5,94 — две недели назад этот показатель составлял 5,41.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Энергетика
ОПЕК заявила о готовности радикально сократить нефтедобычу
Президент России Владимир Путин 3 апреля назвал причинами их снижения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, а также готовность Эр-Рияда предоставить скидки на нефть.
Здоровье
В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса
На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
Общество
Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты
«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.