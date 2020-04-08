Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. Большинство из них контактировали с заболевшими.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Здоровье В Красноярском крае выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом «На 14:00 8 апреля 2020 г. за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+7 за последние сутки, жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1)», – сообщили в ведомстве.

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Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

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Здоровье В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".