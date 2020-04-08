Происшествия

REGNUMREGNUMВ Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. Большинство из них контактировали с заболевшими.
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В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Piter.tv05:36

В Липецкой области 18 новых случаев коронавируса подтверждено

Kursk.com03:48

Новые случаи коронавируса в Липецке не завезенные: большинство заразились из-за контакта с больными

КП - Липецк04:00

В Липецкой области 18 человек заболели коронавирусом

Московский Комсомолец03:59

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

ГТРК Липецк03:51

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

REGNUM04:27

Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы

Gorod4804:44
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Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС вчера в 08:24
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

В Красноярском крае выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом

«На 14:00 8 апреля 2020 г. за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+7 за последние сутки, жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1)», – сообщили в ведомстве.
ТВК 03:38
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Политика

Кремль переадресовал США вопрос о шансах на продление договора СНВ-3

Вопрос о возможности продления договора СНВ-3 нужно задавать США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 05:39
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Энергетика

Цены на нефть корректируются после падения накануне

Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне.
Московский Комсомолец вчера в 23:22
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала, почему ей нравится в самоизоляции

Певица Билли Айлиш в подкасте Electronic Beats Podcast рассказала, почему ей нравится находиться в режиме самоизоляции в Калифорнии во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:58
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Карелинформ 04:11
Экономика

В России утвердили размеры кредитов для обращений о каникулах

Правительство России определило максимальный размер потребкредитов, по которым пострадавшие от последствий пандемии коронавируса заемщики могут обратиться за кредитными каникулами.
ФедералПресс 06 апреля в 03:00
Общество

Пандемия коронавируса: в США хотят использовать тяжелое состояние Бориса Джонсона, чтобы выбить деньги с Китая

Деньги не вернут людей, умерших от коронавирусной инфекции, однако это не означает, что США не должны получить эти деньги.
Новостной фронт 04:23
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника

Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Слово и Дело вчера в 04:41
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Общество

С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию

Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
НДН.инфо вчера в 10:36
Общество

Найден секретный остров-дача Медведева для рыбалки на Волге

News.ru 04:55
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала

В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
РИА Новости 05:39
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Политика

Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления

Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:39
Общество

Вирус виден невооруженным глазом

По итогам апрельского опроса средняя оценка опасности вируса по десятибалльной шкале составила 5,94 — две недели назад этот показатель составлял 5,41.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 06 апреля в 13:04
Энергетика

ОПЕК заявила о готовности радикально сократить нефтедобычу

Президент России Владимир Путин 3 апреля назвал причинами их снижения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, а также готовность Эр-Рияда предоставить скидки на нефть.
Вестник Кавказа 03:46
Здоровье

В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса

На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
ProUfu.ru 05:06
Общество

Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Lenta.ru 04:09
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
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