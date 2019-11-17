Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В селе Архангельское на улице Луговая огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади.

В Липецкой области при пожаре погибли две женщины

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