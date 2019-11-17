Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Липецкой области при пожаре погибли две женщины

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В селе Архангельское на улице Луговая огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади.
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В Липецкой области при пожаре погибли две женщины

Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости14:31

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В Липецкой области при пожаре погибли две женщины

РИА Новости14:31

В Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух женщин при пожаре в Елецком районе

Вести4815:10

В Липецкой области два человека погибли при пожаре

Известия14:15

В Липецкой области в результате пожара погибли две женщины

RT на русском14:53

В Липецкой области погибли две женщины при пожаре в частном доме

РБК15:44

2 человека стали жертвами пожара в доме в Липецке

РЕН ТВ14:13

В Липецкой области при пожаре в жилом доме погибли два человека

REGNUM15:05
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Jager Music Awards объявила победителей. Триумфаторы церемонии — Shortparis

Афиша Daily 15 ноября в 07:27
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Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
BFM.ru 18:08
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
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«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Взгляд.ру 13:48
Политика

Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 13:54
Здоровье

The Guardian (Великобритания): сойдет ли компании Гугл с рук хищение медицинских карт 50 миллионов американцев? (The Guardian)

Еще большую тревогу вызывает тот факт, что истории болезни не были деидентифицированы, и, по словам информатора нашего издания, программа вызывает серьезные опасения, в том числе связанные с тем, что некоторые сотрудники скачали истории болезни пациентов.
ИноСМИ 12:14
Экономика

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости 14 ноября в 21:56
Космос

Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео

AstroNews.ru 00:36
Общество

Впервые названы заблокированные в США активы Дерипаски

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний.
Взгляд.ру 15 ноября в 16:58
Автоспорт

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Российская газета 15:17
Наука

Мышей от гриппа защитила кетогенная диета

Группу грызунов перевели на диету с умеренным содержанием белков и высоким содержанием жиров, после чего заразили вирусом гриппа А. В период болезни животные сохранили вес, у мышей зафиксировали меньше вирусов в легких, показатель выживаемости оказался более высокий по сравнению с группой грызунов, которые потребляли пищу с высоким содержанием углеводов.
МедиаПоток вчера в 06:22
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда вчера в 09:44
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 15 ноября в 11:14
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
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Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
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Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
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Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК 09:30
Футбол

Роналду забил 14 голов за Португалию в 2019 году. Это его рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в заключительной игре квалификации Евро-2020 против Люксембурга (2:0). Это был его 14-й мяч за сборную Португалии в 2019 году.
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Историк моды Александр Васильев обзавелся любимой женщиной

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Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Primpress.ru вчера в 18:01
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«Ford против Ferrari» возглавил российский прокат на выходных

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США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости 15:31
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Lenta.ru 15:00
Происшествия

У берегов Южной Кореи загорелось судно с россиянами

У берегов Южной Кореи загорелось судно, на борту которого находилось 13 российских моряков.
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На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

РИА Новости 09:26
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Maserati в следующем году выпустит новый спорткар

В настоящее время точно известно, что официальная презентация нового детища указанного производителя состоится в мае следующего года в штаб-квартире компании, расположенной в итальянском городе Модена.
Vevby.ru вчера в 07:18
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