Коронавирус
Kursk.comВ Липецкой области власти приостановили режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
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В Липецке отменяют обязательную самоизоляцию по коронавирусу и пропускной режим с кодами
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