Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России. Согласно сообщению, автомобили Kia Rio и Hyundai Creta столкнулись в Елецком районе рядом с населенным пунктом Паниковец.

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

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