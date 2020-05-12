Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Липецкой области сняли режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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В Липецке отменяют обязательную самоизоляцию по коронавирусу и пропускной режим с кодами

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В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

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В Липецке приостанавливается режим самоизоляции и пропускной режим

Липецкое времявчера в 08:04

В Липецкой области приостанавливают действие режима самоизоляции и электронных пропусков

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В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции

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13 мая администрация Липецкой области приостанавливает пропускной режим и ослабляет режим самоизоляции

Gorod48вчера в 08:15

Игорь Артамонов подписал постановление о приостановлении самоизоляции и пропускного режима

LipetskMedia.ruвчера в 12:46
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Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС вчера в 07:01
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
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Общество

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РИА Новости вчера в 15:22
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Общество

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото

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Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
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Космос

В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года

Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
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Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
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Космос

Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса

Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
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Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

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В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

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Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

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Политика

Александр Рар: Украина может не рассчитывать на помощь Запада

Главный вывод, который Украина должна сделать после пандемии, заключается в том, что Киев не может рассчитывать на помощь ослабленного коронавирусом Запада, ему придется самостоятельно решать проблемы своей страны.
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Общество

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Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни

В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
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США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Общество

Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня

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Технологии

Иранские ученые разработали тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд

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Общество

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С 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края будет снят карантин, сообщил сегодня на заседании оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире

Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

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Политика

В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки

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