Коронавирус
КоммерсантъВ Липецкой области сняли режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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В Липецке отменяют обязательную самоизоляцию по коронавирусу и пропускной режим с кодами
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Игорь Артамонов подписал постановление о приостановлении самоизоляции и пропускного режима
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