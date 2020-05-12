Коронавирус
RuNews24.ruВ Липецкой области власти приостановили режим самоизоляции
В регионе режим самоизоляции сохраняется для всех, кто въезжает в область, для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.
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Общество
Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми
На портале государственных услуг появилась информация о том, какие семьи могут получать дополнительные выплаты для детей и что для этого необходимо сделать.
Evo-rus.com 04:15
Путешествия
В Турции вводится обязательное тестирование в аэропортах
Турция введет новые ограничения для для въезжающих в страну туристов без доказательства отсутствия коронавируса.
МонаВиста 03:49
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости 18:02
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Экономика
Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП
На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
ТАСС 18:11
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
Общество
На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Наука
Древнейшие в Европе следы Homo sapiens обнаружили в Болгарии
В болгарской пещере нашли самые древние на европейском континенте кости Homo sapiens.
МИР 24 01:52
Общество
В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер
Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Здоровье
AP: в США импортируют контрафактные маски N95
Медицинские респираторные маски N95, партия которых была доставлена в марте в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния), являются контрафактными.
ТАСС 18:51
Политика
Пражские страдания
Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%.
Росбалт 03:50
Экономика
СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России
Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России.
РБК 18:09
Наука
Определены условия для активизации гигантских вирусов
Научные специалисты смогли последовательно воссоздать стадии процесса заражения гигантскими вирусами и определили необходимые условия для высвобождения их генетического материала.
Anonsens вчера в 09:24
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен
MOS.news вчера в 01:02
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против завершения сезона на нейтральных полях
Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс рассказал, что все клубы лиги выступили против завершения сезона на нейтральных полях.
Soccer.ru вчера в 14:20
Политика
Медведев предложил создать единый реестр вакансий
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу.
Российская газета 17:28
Авто
Блогер посчитал цену новой Lada Vesta по запчастям
В Youtube появилось видео, в котором российский блогер пытается оценить, что выгоднее: купить новую Lada Vesta с салона или собрать машину из запчастей, доступных в интернете.
SpeedMe 04:24
Авто
Автоэксперт назвал особенности покупки нового автомобиля у дилера
«Даже если вы берете новый автомобиль у официального дилера, вам обязательно нужно «просветить» его на наличие повреждений», — рассказал в интервью «НьюИнформ» эксперт Владимир Бахарев.
SpeedMe 12:25
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 07:31