Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Липецкой области власти приостановили режим самоизоляции

В регионе режим самоизоляции сохраняется для всех, кто въезжает в область, для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.
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Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен

Газета.Ru12:04

В Липецкой области приостанавливают действие режима самоизоляции и электронных пропусков

ТАСС09:04

Игорь Артамонов подписал постановление о приостановлении самоизоляции и пропускного режима

LipetskMedia.ru12:46

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

РИА Новости11:48

В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции

ГТРК Липецк08:32

13 мая администрация Липецкой области приостанавливает пропускной режим и ослабляет режим самоизоляции

Gorod4808:15

В Липецке приостанавливается режим самоизоляции и пропускной режим

Липецкое время08:04
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество

Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми

На портале государственных услуг появилась информация о том, какие семьи могут получать дополнительные выплаты для детей и что для этого необходимо сделать.
Evo-rus.com 04:15
Путешествия

В Турции вводится обязательное тестирование в аэропортах

Турция введет новые ограничения для для въезжающих в страну туристов без доказательства отсутствия коронавируса.
МонаВиста 03:49
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Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости 18:02
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
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Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Экономика

Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП

На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
ТАСС 18:11
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
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Общество

На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
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Политика

Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
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Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
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Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
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Наука

Древнейшие в Европе следы Homo sapiens обнаружили в Болгарии

В болгарской пещере нашли самые древние на европейском континенте кости Homo sapiens.
МИР 24 01:52
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Общество

В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер

Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Здоровье

AP: в США импортируют контрафактные маски N95

Медицинские респираторные маски N95, партия которых была доставлена в марте в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния), являются контрафактными.
ТАСС 18:51
Политика

Пражские страдания

Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%.
Росбалт 03:50
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Экономика

СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России

Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России.
РБК 18:09
Наука

Определены условия для активизации гигантских вирусов

Научные специалисты смогли последовательно воссоздать стадии процесса заражения гигантскими вирусами и определили необходимые условия для высвобождения их генетического материала.
Anonsens вчера в 09:24
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен

MOS.news вчера в 01:02
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Футбол

Все клубы АПЛ выступили против завершения сезона на нейтральных полях

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс рассказал, что все клубы лиги выступили против завершения сезона на нейтральных полях.
Soccer.ru вчера в 14:20
Политика

Медведев предложил создать единый реестр вакансий

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу.
Российская газета 17:28
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Авто

Блогер посчитал цену новой Lada Vesta по запчастям

В Youtube появилось видео, в котором российский блогер пытается оценить, что выгоднее: купить новую Lada Vesta с салона или собрать машину из запчастей, доступных в интернете.
SpeedMe 04:24
8
Авто

Автоэксперт назвал особенности покупки нового автомобиля у дилера

«Даже если вы берете новый автомобиль у официального дилера, вам обязательно нужно «просветить» его на наличие повреждений», — рассказал в интервью «НьюИнформ» эксперт Владимир Бахарев.
SpeedMe 12:25
Наука

Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2

По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 07:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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